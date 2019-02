Hoogzwanger hondje vermist in Zwolle: ‘Het is buiten veel te koud voor puppies‘

In de omgeving van hun huis aan de Zwolse Borneostraat zijn vandaag al verschillende zoekacties geweest naar de Maltezer en dat gaat ook vanavond nog door met hulp van de Stichting Waar is Angel, die zich inzet om vermiste huisdieren te vinden. ,,Bij dit soort urgente vermissingen roepen we vrijwilligers op om mee te helpen. Ik vermoed dat London aan het bevallen is, maar buiten is nu 's nachts echt veel te koud voor puppies", zegt Roos Kuik de Vries van deze stichting.

Ad Maas moest woensdagmorgen plotseling naar de dokter. ,,In de zenuwen heb ik per ongeluk de deur opengelaten en toen ik terugkwam was London weg. De twee andere hondjes waren er nog.” De zevenjarige witte Maltezer is voor het eerst zwanger en moet een dezer dagen bevallen. En het was al bijna zover, denkt Maas. ,,Ze was vanochtend al heel erg aan het hijgen, dat is een teken dat het snel gaat beginnen."

Overal hebben hij en zijn vrouw Hans gezocht, maar zonder resultaat. ,,Ik vind het zó erg, ik ben er helemaal emotioneel van. En mijn vrouw is helemaal de weg kwijt.” Verschillende keren heeft hij het hele huis doorzocht om te kijken of London zich toch niet ergens verscholen had, maar vergeefs. De conclusie is dat de hond ergens buiten is, misschien al wel met enkele pups.