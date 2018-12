Hoornbeeck College beste mbo-school volgens Keuzegids

updateHet Hoornbeeck College met vestigingen in onder meer Kampen en Apeldoorn voert de landelijke ranglijst van mbo-scholen aan in de vandaag verschenen Keuzegids Mbo 2019.

Het is volgens de makers de beste brede mbo-school. Op de derde plaats bij de grote mbo-scholen staat Menso Alting met een vestiging in Zwolle. Op de zevende plaats staat Landstede; ROC Aventus (Apeldoorn en Deventer) en het Deltion College (Zwolle) komen niet in de top 10 voor.

Bij de groene scholen staat het zone.college (voorheen Groene Welle) op de derde plaats. Bij de vakcolleges eindigt de creatieve vakschool Cibap net onder de top drie.

De keuzegids Mbo is een leidraad voor leerlingen die een keuze moeten maken voor het vervolgonderwijs. Alle honderden mbo-opleidingen in heel Nederland zijn beoordeeld op tal van punten: de inhoud van de lessen, de toetsing, de stages, loopbaanvoorbereiding en schoolklimaat. Zowel het oordeel van leerlingen als van bijvoorbeeld de onderwijsinspectie wordt in de ranglijst meegenomen.