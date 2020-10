Horeca-echtpaar Fontijn zwaait af in Zwolle, met herinneringen aan De Docter, Sally’s en dronken burgemeesters

Coronacijfers KAART | Voor het eerst meer dan 9000 coronabe­smet­tin­gen op één dag: check hier jouw gemeente

22 oktober Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. En dat terwijl landelijk gezien het aantal besmettingen in 24 uur opnieuw tot recordhoogte steeg. Dat aantal ging vandaag voor het eerst door de grens van 9000. Er werden in totaal 9283 positieve tests zijn geregistreerd, 526 meer dan gisteren.