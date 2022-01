Horeca en winkels in Zwolle zeggen zaterdag open te gaan: 'Dit kan zo niet langer’

VIDEO Boerenpro­test bij IJsselhal­len verloopt zonder wanklank

Tientallen boeren kwamen maandagmiddag met trekkers naar de IJsselhallen in Zwolle, om steun te betuigen aan hun vice-voorzitter, secretaris en jurist bij de openbare hoorzitting van de provincie. Eigenlijk zou er een livestream zijn, maar die had de provincie niet toegestaan. De boeren zijn verwikkeld in een moeizame strijd over stikstofrechten en uitstoot.

10 januari