Horeca in in Oost-Nederland gefrustreerd over uitblijven gehoopte opening: ‘Het voelt heel oneerlijk’

Corona LIVE | De Jonge: quarantai­ne­plicht inkomende reizigers komt in maart

20:55 Het plan van Herstel-NL, een groep deskundigen en professionals om Nederland uit de lockdown te loodsen, was volgens coronaminister Hugo de Jonge “levensgevaarlijk” geweest. ,,Het was geen herstelplan. Het herstel stel je zo nog maandenlang uit”, zegt De Jonge. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.