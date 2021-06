Horeca in Zwolle betaalt het hele jaar geen terrasbelasting

Gemeente Zwolle contro­leert op televisie­scher­men in horeca: Mark baalt dat sportsbar schermen uit moet zetten

11 juni Bij een controleronde op het gebruik van televisieschermen in horecazaken, hebben handhavers in Zwolle vandaag één kroeg aangetroffen waar de televisieschermen aanstonden. Het gaat om sportsbar The Referee: ,,Dat is juist ons hele concept’’, verzucht eigenaar Mark Betting, die de schermen toch maar uit heeft gezet.