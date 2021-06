Horeca in Zwolle moet roer omgooien voor schone evenementen: ‘Maar eerst nog 12.000 wegwerpbekers opmaken’

Corona lijkt alweer ver weg in eerste ‘versoepel­week­ein­de’: ‘Alleen het idee al dat je meer mag is fijn’

6 juni Winkelzaterdag in het centrum van Deventer. Geroezemoes, gezeul met tassen, draaiorgelmuziek en marktgeluiden. Mensen strijken neer voor een broodje op het terras. De witte lijnen om het publiek in looproutes te verdelen zijn er nog, maar in de praktijk loopt alles kriskras door elkaar heen. Mondkapjes hangen op de kin en menigeen stapt pardoes zónder een winkel in. Corona lijkt alweer ver weg op de grote versoepelzaterdag.