Horeca Zwolle 'geschokt' door nieuwe granaat bij café Bruut: 'Geen plaats voor bedrijven die uitgaansklimaat verstoren’

Wie heeft de vijf demonstra­tie­pop­pen van Hanneke uit Zwolle gestolen?

14:31 De Zwolse Hanneke van Ommen (37) zit in zak en as. Bij een inbraak in haar huis aan de Hoogstraat is deze week een koffer gestolen met daarin haar vijf poppen. ,,Een dief heeft er niets aan, maar voor mij zijn ze heel waardevol”, zegt de Zwolse.