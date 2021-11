Horecabazen in Zwolle protesteren tegen coronasluiting: ‘Ons kookpunt is bereikt’

Corona in de klas geeft kopzorgen: ‘Veel overleg en maatwerk’

Vier kinderen in één klas positief bij een zelftest, wat doet de school dan? De officiële test afwachten of de klas vast naar huis sturen? Bestuurder Henk Norder van de scholengroep VPCO in Ermelo noemt het een van de dilemma's waar schooldirecteuren mee te maken krijgen. ,,Het is ontzettend lastig en je krijgt soms tegenstrijdige adviezen van de GGD.”

11 november