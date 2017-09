Hornbach zoekt verkopers voor Zwolse bouwmarkt

Het gaat om de veertiende Hornbach in Nederland. De Zwolse vestiging wordt in een klap de grootste bouwmarkt in de regio; het vloeroppervlak is 17.000 vierkante meter. Hornbach wil eerdaags ook in gesprek met langdurig werklozen. In samenspraak met de gemeente Zwolle probeert de bouwmarkt tientallen 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' aan een baan te helpen.