Horrorspits voor weggebruikers rondom Zwolle

video Duurzame raceauto Zwolse studenten is klaar voor 'eco-strijd' in Londen

23 mei Veertien studenten van de Zwolse Hogeschool Windesheim strijden van 5 tot en met 8 juli in de Shell Eco-marathon in Londen. Met de elektrische 'Blue Bolt 2.0' doen zij mee aan de duurzaamheidsrace. Het doel is om zo min mogelijk energie te gebruiken.