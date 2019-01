Hospice Zwolle opent deur voor inloopuren terminaal zieken

,,Hospice Zwolle is een zogenaamd bijna-thuis-huis, bedoeld voor mensen die in de terminale fase van hun leven zijn. Dat komt er op neer dat zij niet langer dan drie maanden meer hebben te leven. Als behandeling in het ziekenhuis niet meer mogelijk is en verblijf thuis niet meer kan of wenselijk is, kunnen zij kiezen voor een hospice. De tijd die mensen hier nog hebben, is tijd die zij nog hebben om te leven.’’