Hotel en horeca in oude Statenzaal Zwolle

De oude vergaderzaal van Provinciale Staten was jarenlang in gebruik door de bibliotheek. Die verhuisde een paar jaar geleden naar de Stadkamer. De afgelopen tijd gebruikten meerdere creatieve ondernemers uit de stad ruimtes in het markante gebouw uit 1898.

Uiteindelijk zijn twee plannen ingediend voor de nieuwe invulling. Een adviescommissie stelt voor om in zee te gaan met het plan van De Horeca Mannen en De Pelsertoren. Dat houdt in dat in de leeszaal met binnentuin een horecagelegenheid komt. De Statenzaal zelf wordt gebruikt voor culturele activiteiten en ‘activiteiten gericht op de democratie’. Dat laatste was een van de voorwaarden van de gemeente Zwolle. In de overige ruimtes komt een hotel, waarbij de kamers in het ‘minder karakteristieke deel’ van het pand worden gebruikt als jeugdherberg.