Houd het hoofd koel en neem een voetenbadje: dit zijn de beste tips om de hittegolf door te komen

MET VIDEO IJsselhal­len-eigenaar haakt door par­keertwist af voor nieuwe evenemen­ten­hal in Zwolle: één partij lijkt overgeble­ven

IJsselhallen-exploitant Libéma heeft zich uit onvrede over het aantal parkeerplaatsen teruggetrokken uit de strijd voor de nieuwe evenementenhal van Zwolle. Lange tijd leken twee kandidaten in de race te zijn en dus is de kans groot dat de overgebleven partij onder de naam ‘The Wave’ het plan mag uitvoeren.

15 juli