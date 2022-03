Houdt ChristenUnie stand in Zwolle? Dit is het politieke speelveld voor de gemeenteraadsverkiezingen

Rapper Donnie treedt als ambassa­deur op bij Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle

Rapper Donnie staat dit jaar op het podium bij het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Hij komt donderdag 5 mei per legerhelikopter naar Zwolle als Ambassadeur van de Vrijheid. Suzan & Freek, Duncan Laurence en Fresku zijn dit jaar de andere ambassadeurs en treden op de andere bevrijdingsfestivals in het land op.

11 maart