'Hudson's Bay in Zwolle is niet rendabel'

Hudson’s Bay in Zwolle gaat het zwaar krijgen. Ook het filiaal in Almere en het nog te openen winkelbedrijf in Enschede zijn niet rendabel. Dat concludeert data-analysebureau Whooz uit Den Haag. Het bureau heeft op eigen initiatief hun doelgroepenanalyse toegepast op de (toekomstige) vestigingslocaties van het Canadese warenhuisconcern.

Deze krant constateerde eerder al dat het nogal stilletjes is in het net geopende warenhuis aan de Weeshuisstraat in Zwolle. Dat kan wel kloppen dus. Want er wonen niet voldoende klanten uit de doelgroep van de warenhuisformule in het verzorgingsgebied van Zwolle. Dat geldt ook voor Almere en Enschede, stelt Whooz. Hudson’s Bay mikt op hoogopgeleide stedelijke alleenstaanden en stellen en huishoudens die het financieel gezien goed voor elkaar hebben.

Die wonen wel in ruime mate in rondom bijvoorbeeld de vestigingen in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Wat dat betreft zou Hudson’s Bay beter filialen kunnen openen in bijvoorbeeld Groningen, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven, zegt het bureau.