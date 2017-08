Hudson's Bay valt voor geurkaars van Zwolse Anne-Floor Sinnige

,,Ja bijzonder hè? Ik kom uit een kappersfamilie. Mijn ouders hebben nog steeds een kapperszaak in Heino, dus ik heb wel iets met geuren. Maar mijn studie in Groningen was een totaal andere richting: business en marketing. In die branche heb ik ook gewerkt in Amsterdam. Maar ik had altijd het gevoel dat ik iets miste. Drie jaar geleden kwam alles opeens samen. Tijdens een bruiloft in Thailand lieten we wenslampionnen op. De sfeer werd opeens zo intens, toen iedereen z'n diepste wensen los liet. Heel bijzonder. Niet lang daarna kreeg ik een boek over kaarsen maken en rijpte het idee om dat te combineren. En toen ik me inschreef voor een starterswedstrijd van tijdschrift Marie Claire ging het opeens hard. Ik moest daarvoor een businessplan schrijven en crowdfunding doen. Ik haalde de finale en kon vervolgens met de Marie Claire onder mijn arm langs de verschillende winkelketens. Inmiddels is Moments te koop op 150 adressen in Nederland, België en Duitsland, waaronder de Loft in Zwolle."