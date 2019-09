Hudson’s Bay vertrekt, winkeliers Zwolle vrezen leegstand

video's Spoorklus aan Marsweg Zwolle moet in sneltrein­vaart

11:54 Eigenlijk is het een klus die maanden in beslag neemt. Maar ja, dat zou een langdurige afsluiting betekenen van de Marsweg in Zwolle en daar is deze verkeersader van en naar bedrijventerrein De Marslanden toch net iets te belangrijk voor.