Hudson's Bay wil sluiting winkels niet bevestigen: 'Definitieve beslissing is er nog niet’

Hudson’s Bay heeft nog geen definitief besluit genomen over de vijftien Nederlandse winkels. Wel wordt erkend dat de prestaties achterblijven. In Zwolle zit één van de vestigingen van de Canadese warenhuisketen.

De raad van bestuur van Hudson’s Bay Company (HBC) gaf donderdagmiddag een toelichting op de kwartaalcijfers. ,,Er is een kans dat we winkels sluiten, maar de definitieve beslissing is er nog niet. Het proces loopt”, zei Jennifer Bewley namens het kwakkelende warenhuisconcern.

Problemen

De problemen worden deels veroorzaakt door het feit dat Hudson’s Bay de activiteiten in Nederland nog niet formeel helemaal in bezit heeft. Vorig jaar fuseerde het bedrijf de activiteiten in Europa met die van het Oostenrijkse Signa en verkreeg het een belang in de combinatie. Een tijd geleden is besloten dat Signa de Europese tak helemaal inlijft, uitgezonderd de Nederlandse winkels. Die gaan weer terug naar Hudson’s Bay zelf. Die transactie wordt vermoedelijk in de herfst afgerond.

Vertrek

Hudson’s Bay heeft vijftien winkels in Nederland, waaronder in Zwolle. Eind augustus meldde Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten dat het bedrijf in ons land de handdoek in de ring gooit. Dat bericht werd bevestigd door de vakbonden. Volgens hen heeft Hudson’s collectief ontslag aangevraagd voor de ongeveer 1400 medewerkers. Verhuurders van de panden waarin Hudson’s Bay is gevestigd, houden ook al rekening met een vertrek, al is dat nog niet officieel bevestigd. De huur van de panden loopt nog jaren door.

Quote Specifieke cijfers over Nederland wil het bestuur niet geven.

In het tweede kwartaal kwam het verlies van Hudson’s Bay in Europa uit op 69 miljoen Canadese dollar, omgerekend 47,5 miljoen euro. Specifieke cijfers over Nederland wil het bestuur niet geven. ,,Dat splitsen we nooit uit”. De totale omzet van Hudson’s Bay in alle landen waar het actief is kwam uit op 1,9 miljard Canadese dollar. Als alleen wordt gekeken naar winkels die een jaar eerder ook al open waren, de vergelijkbare omzet, dan was sprake van een daling met 0,4 procent. Dit ondanks een stijging van de onlineverkopen met bijna 20 procent.

Bod