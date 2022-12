‘Huidige zorgsysteem niet houdbaar’: Driezorg Zwolle en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht fuseren

Bestuurder Marco van Alderwegen legt uit: ,,We maken de beweging van zorg naar leven. Het uitgangspunt is dat ouderen onderdeel zijn en blijven van de maatschappij en hun eigen leefomgeving. Wij willen het niet overnemen maar we willen het leven ondersteunen. Samen met naasten en de sociale omgeving.”

Geen directe gevolgen

Bestuurder Frank Kodden vertelt: ,,Wij zijn er voor ouderen en kijken met elkaar naar wat er in de toekomst nodig is. Om succesvol te zijn in onze ambitie moeten we samen met samenwerkingspartners in de regio, gemeenten, vrijwilligers, (toekomstig) cliënten en naasten in beweging komen. We hebben elkaar nodig.”