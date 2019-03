Huilende berover van bejaarde Janny Bakker uit Zwolle blijft in cel: ‘Ik wil naar m'n kinderen’

In zijn gevouwen handen houdt hij een tissue. Het hoofd is gebogen. Tussen het snikken door richt hij zich in zijn moedertaal tot de drie rechters. Een smeekbede of hij terug mag naar Roemenië, naar zijn vrouw en kinderen. Om daar de inhoudelijke behandeling (11 juni) van zijn rechtszaak af te wachten. ,,Ik zorg voor mijn kinderen, één is autistisch, een ander heeft bronchitis. Ik vraag het uit de grond van m'n hart, desnoods meld ik me twee of drie keer per dag bij de politie in mijn woonplaats.’’