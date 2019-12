Huis energiezuinig maken? De gemeente Zwolle krijgt van het Rijk 8,5 ton om u te helpen

‘Onze huurders zijn de dupe van Haagse maatrege­len’, zegt Marcel Timmerman van Wetland Wonen

17:45 De sociale huurwoningen zitten in de knel, zo trok de branchevereniniging Aedes vorige week aan de bel. Wat is de stand van zaken in onze regio? ,,In Den Haag zijn er helaas nog velen die denken dat corporaties boomgaarden hebben waar de bankbiljetten zo maar aan de bomen groeien. En ja, ook wij zien belemmeringen bij het bouwen van nieuwe woningen, reageert Marcel Timmerman van Wetland Wonen.