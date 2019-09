Huis zeven keer ‘per ongeluk’ geraakt bij schietpartij Zwolle: ‘Zelfs een kogel in de voorraadkast’

CDA Zwolle pleit na schietpar­tij voor meer agenten in wijk Stadshagen

13:20 De CDA-fractie in Zwolle vindt dat de wijk Stadshagen meer agenten moet krijgen. De fractie heeft naar aanleiding van de schietpartij aan de Van Disselstraat in deze wijk vragen aan het college gesteld over de veiligheid in de wijk.