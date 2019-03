Huisarts uit Zwolle die Van der Weijden vorig jaar liet stoppen bij Elfstedenzwemtocht: ‘Hij kan het nu redden’

Andere tijd van het jaar en dus kortere nachten. Een ander voedselpatroon. Meer en langere rustmomenten. Een nieuw pak. Meer verlichting 's nachts. Als huisarts Marco Blanker uit Hattem (met praktijk in Zwolle) begint te vertellen over wat er allemaal beter kon aan de heroïsche poging van Maarten van der Weijden vorig jaar, dan raakt hij nauwelijks uitgepraat. Onder andere de mediadruk die vorig jaar ontstond, zorgde er volgens Blanker voor dat het vooraf opgestelde zwemschema voor Van der Weijden voelde als een soort ijzeren jas. ,,Overal stond dat hij die maandagavond zou finishen in Leeuwarden. Er lag zoveel druk op zijn schouders. Hij is daardoor misschien wel te hard van start gegaan, met uiteindelijk uitputting tot gevolg. Nu weten we: rust is belangrijk. Er zijn geen regels, alleen de regels die Maarten zichzelf oplegt.”