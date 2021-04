Huisarts uit Zwolle vanaf vaccinatielocatie: ‘Onbegrijpelijk, mensen blijven thuis door advies Gezondheidsraad!’

Openlucht­con­cert Stadshagen geannu­leerd, gemeente Zwolle vreest te veel drukte

9 april Het nieuwe muziekevenement Symphonica Stadshagen, dat op zaterdag 3 juli stond gepland, gaat niet door. Hiertoe is besloten na overleg tussen initiatiefnemer Bastiaan Roeters en de gemeente Zwolle, in afstemming met de veiligheidsregio. Het openluchtconcert op en aan het water in het wijkpark, wordt verschoven naar volgend jaar.