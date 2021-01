Huisartsen namen groot risico in pandemie, maar kabinet miskent hun rol

Misdaad in Oost-Nederland stijgt, corona legt enorme druk op politie

14 januari Het aantal misdrijven in Oost-Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gestegen. Vorig jaar registreerde de politie in Oost 126.000 misdrijven. Vooral digitale criminaliteit als phishing en whatsappfraude is explosief gegroeid, vermoedelijk onder invloed van de corona-pandemie.