Huiskamerfestival Zwolle groeit maar door: muziek op 84 adressen

Een vrolijke violist in de keuken. Of een introverte ‘man met gitaar’ op de tweezitsbank. Het kan allemaal tijdens het huiskamerfestival Muziek bij de Buren in Zwolle. Hoe intiemer, hoe beter, weet organisator Rogier Wilthof.

Zondag 9 december is de vierde editie. Er doen 84 huiskamers mee, las ik. 't Is nogal populair hè?

,,Het is geweldig om te zien. Vorig jaar hadden we nog 77 locaties. Het steekt elkaar aan. Je bezoekt een huiskamer en wil 't dan thuis ook. Het is heel simpel. Je biedt je kamer aan, onze stichting Muziek bij de Buren Zwolle komt even kijken en alles checken. Grootte, akoestiek, dat soort dingen. Daarna regelen we een artiest. Je kan je voorkeur aangeven - van heavy metal tot funk en klassiek. Maar wij hakken de knoop door. Het is dus afwachten aan wie je wordt gekoppeld.’’

Doen er alleen Zwolse muzikanten mee?

,,Je mag je aanmelden als je hier woont of een sterke link hebt met de stad of de regio. Er zitten ook artiesten tussen die al bij Hedon hebben opgetreden, maar ook veel onbekende mensen. Je moet wel iets meer dan drie nummers op ’t repertoire hebben; iemand die net twee maanden gitaar speelt, moet dus nog even door oefenen. Maar er zitten ook kinderen tussen. Een echte leeftijdsgrens hebben we niet.’’

Waarom is het zo snel gegroeid?

,,Nou ja, niet alleen hier hoor. Het is vijf jaar geleden begonnen in Arnhem en nu zijn er al zeventien steden. Het concept werkt heel laagdrempelig. Je leert je buren ook wat beter kennen, het is een ongedwongen manier om elkaar te ontmoeten. Muziek helpt altijd. Eerst deden we alleen locaties in het centrum, Wipstrik en Assendorp. Terwijl er juist ook veel animo was vanuit Zwolle-Zuid en Stadshagen. Wel grappig, daar komen nu ook de meeste deelnemers vandaan. Toegegeven, we bereiken nu wel een beetje ons plafond hoor.’’

Hoeveel optredens zijn er per locatie?

,,Een artiest treedt drie keer een half uur op. Tussendoor zitten lange onderbrekingen, zodat mensen de tijd hebben om een deurtje verder te gaan. Het zijn niet alleen huiskamers van woningen. Maar we zitten ook in centra als De Knarrenhof en De Molenhof, bijvoorbeeld. Eigenlijk overal waar we gastvrij worden ontvangen; dat is een belangrijke voorwaarde voor deelname. Kan iemand een goeie sfeer bieden.’’

Het festival begint zondag 9 december om 12.00 uur met een optreden van Martin & The Old Cocks in De Knarrenhof (Sloe 49). Van 13.00 tot 17.30 uur zijn er op 84 locaties gratis concerten te beluisteren. Huiskamers zijn te herkennen aan de rood-witte raamborden. Na afloop is er een slotfeest in Hedon.