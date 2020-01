Huismus laat zich in regio het vaakst zien tijdens Tuinvogeltelling; koolmees goede tweede

Dat de huismus het vaakst werd gezien het afgelopen weekend is dus niet echt een verrassing. Alleen in Zuid-Holland staat de koolmees op 1. In alle andere provincies voert de huismus de lijst aan en staat de koolmees op de tweede plek. In Gelderland, Flevoland en Overijssel volgt de pimpelmees op de derde positie, die dit jaar vaker is gespot. De huismus werd in de drie provincies in totaal bijna tachtigduizend keer waargenomen.

Liefde

Meer dan negentigduizend spotters telden in totaal ruim 1,5 miljoen vogels tijdens het afgelopen weekend. De liefde voor de Tuinvogeltelling verschilt nogal per provincie, zo berekende LocalFocus. In Drenthe waren er dit weekend bijvoorbeeld bijna acht vogeltellers per duizend inwoners actief. In Gelderland waren dit er ruim zes, in Overijssel vijf en in Flevoland net iets minder dan een handvol. In Limburg en Zuid-Holland deden de minste mensen mee aan de Tuinvogeltelling: net iets meer dan vier per duizend inwoners.