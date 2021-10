Huiswerk voor Ster van Zwolle zit al in het hoofd van Tim Naberman

,,Windkracht twee voor zaterdag’’, weet de renner van de opleidingsploeg van Team DSM. Het hoort bij zijn taak als wegkapitein. ,,Het is ons huiswerk. Je moet zorgen dat je goede bronnen hebt.’’ En dus speurt Naberman regelmatig op Google Maps om parcoursen te verkennen. Zo helpt hij zijn teamgenoten in de koers. Voor de Ster van Zwolle heeft Naberman natuurlijk de nodige basiskennis, op de route heeft hij niet hard hoeven te studeren. Het parcours is onderdeel van zijn vaste trainingsrondjes. ,,Het is supermooi om een keer in eigen omgeving te koersen. Ik ken elke weg, elke bocht. Je fietst toch altijd over de Hasselterdijk en de Kamperzeedijk om Genemuiden uit te komen, of je moet met de pont.’’