Huizen in Zwolle eerst voor de regio en pas daarna voor Randstedelingen? ‘Doe het niet’

Waarom moet Zwolle eigenlijk groeien? ‘We nodigen mensen echt niet uit hier te komen wonen’

12 september Zwolle staat voor een ongekende groeispurt: pakweg 40 procent meer huizen in twintig jaar tijd en qua inwoners gaat ze van 129.000 nu naar 160.000 tot 180.000 inwoners in 2040. Een sprong in stedelijkheid, heet het. Maar waarom eigenlijk? Heeft de Zwollenaar daar ooit voor gekozen? ,,We offeren op deze manier ons groen op aan de Randstad.’’