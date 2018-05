Hulp bij het zoeken van een baan

Zoek je een baan? Weet je zelf niet hoe je het beste kan soliciteren? Het project JobHulpMaatje van Stichting voor elkaar organiseert bijeenkomsten in Zwolle: een JobGroup. Suzanne Vonk doet een boekje open over het succes.

Wat leer je tijdens de bijeenkomsten?

Vonk: ,,Het gaat om zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Je ontdekt je zwakke kanten, maar je moet je juist richten op wat je kan. Het is goed dat je die kent, want daar wordt naar gevraagd. We moedigen mensen aan het in de omgeving te bespreken. Ziet je omgeving dat ook zo? Dan blijven ze met zelfkennis en inzicht bezig."

Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit?

,,Met twee getrainde vrijwilligers wordt gewerkt met een groep die bestaat uit tien tot twaalf mensen. Zo kunnen deze JobGroup-leiders echt aandacht geven aan de individuen. Zij willen gezien en gehoord worden. Het begint met een kennismaking om het ijs te breken. Vertrouwen en elkaar kennen is belangrijk. We beginnen met een klein stukje theorie en vervolgens gaan we door naar opdrachten. We bekijken filmpjes, leggen CV's naast elkaar en mensen interviewen elkaar. Het is van belang dat mensen kwaliteiten concreet maken met recente voorbeelden."

Wat zijn de belangrijkste sollicitatietips?

,,Even kijken hoor... Ik denk dat onze kracht zit in dat mensen echt leren wie ze zijn en wat ze kunnen. Daar zijn ze dan tevreden en trots op zijn. Dat helpt hoe je overkomt in een sollicitatiegesprek. En heel basic: let op hoe je bent gekleed en kom op tijd. Je hebt een gesprek dus dat doe je samen met de werkgever. Stel hem dus ook vragen. Ook moet je kritisch kijken of die functie wel echt bij je past."

Hoe succesvol is het?

,,De JobGroup-deelnemers zijn heel enthousiast. Vorig jaar deden wij in totaal vijf bijeenkomsten, dit jaar zijn dat er zeven. Actuele cijfers heb ik niet paraat, maar meer dan de helft vindt een baan. Er zijn ook mensen die tijdens de JobGroup uitvallen, omdat zij werk hebben gevonden. De belemmeringen die zij hadden zijn dan weggevallen. Deelnemers bouwen door de groep aan hun netwerk en nemen zelf ook vacatures mee die ze zijn tegengekomen. Mocht een verdiepingsslag nodig zijn hebben wij JobHulpMaatje. Dat is een individueel traject met extra begeleiding. Wij stimuleren dat de werkzoekende meedoen aan andere activiteiten op dit gebied. Veel groepen hebben blijvend contact.