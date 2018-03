Hulpdiensten trekken gekanteld schip in Zwolse gracht recht

Luxor Live verwacht bomvolle zaal voor viraal gaande Hardstyle Pianist uit Zwolle

17:08 Poppodium Luxor Live in Arnhem verwacht te profiteren van de flink toegenomen bekendheid van de Hardstyle Pianist, in het dagelijks leven bekend als Jisk Lieftink. Een video van de Zwollenaar waarin hij samen met een vriend happy hardcore-klassiekers op de piano speelt, is online een hit en trekt de aandacht van landelijke media. De Hardstyle Pianist treedt op vrijdag 11 mei op in Luxor Live.