Hulpdiensten vinden verwarde vrouw na melding over persoon in water bij Milligerplas in Zwolle

De hulpdiensten waren rond half acht in de avond uitgerukt na de melding dat een persoon te water zou zijn geraakt. De brandweer is daarom gaan zoeken naar de mogelijke drenkeling met een boot en duikers. ,,Eerst konden ze niemand vinden en later zagen ze de verkleumde vrouw staan”, zegt brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg.

,,We weten niet helemaal zeker of de persoon het water in is geweest. Het was meer een verward persoon”, vertelt Wittenberg. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.