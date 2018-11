Hulphond Aeden is bang voor vuurwerk, baasje uit Zwolle kan huis niet uit tijdens knalperiode

Dag en nacht is-ie bij haar. Aedan. Zijn naam betekent ‘klein vuur'. Da's Schots, vertelt Marije Versendaal (34). Ze heeft er een bloedhekel aan als mensen ‘Lassiehond’ zeggen. ,,Want het is een Shetland Sheepdog, ze noemen 'm ook wel sheltie. Met een enorme will to please. Hij volgt me overal. Superlief.” Aedan spiegelt het gedrag van zijn baasje. Als 't een chaos is in haar hoofd en Marije druk wordt, dan springt ook de vijfjarige hulphond als een dolle in het rond. ,,En dan weet ik dat ik in moet houden, hij is erop getraind en corrigeert mij.”