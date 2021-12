Hulphond Raya durft vanwege vuurwerk het huis niet uit en dat is een groot probleem voor haar baasje

De 8-jarige Raya is een grote Zwitserse sennenhond en lijkt voor de duvel niet bang. Maar dat is schijn, want in december verandert de stoere Raya in een bang teefje dat niet naar buiten durft en het liefst veilig in haar mand blijft liggen. Sinds jongeren een paar jaar geleden vuurwerk afstaken in haar buurt staat ze bij elke knal doodsangsten uit.