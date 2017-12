Hulplijn over Kampen voor Stadshagenaren na spoordebacle

Bij de helpdesk kan iedereen terecht met vragen specifiek over de bereikbaarheid van Kampen vanuit de wijk Stadshagen, maar ook over bijvoorbeeld parkeren en evenementen. De organisatie Marketing Kampen komt daar mee, omdat het vernieuwde spoor nog niet in gebruik kan worden genomen en het nieuwe station Stadshagen voorlopig ongebruikt blijft.

Stadsmarketeer Roeland Tameling vindt het spoordebacle vooral zuur voor de mensen uit Stadshagen die graag naar Kampen wilden reizen. ,,In Kampen denken we in kansen. Nu er een nieuwe situatie is, willen we daar positief op insteken. We dragen ermee uit dat ondanks dit nieuws natuurlijk iedereen welkom is in Kampen.''