Hulpsinterklaas met allerlei regels: zelftesten en geen kind op schoot in Zwolle

Windesheim: student trekt stekker uit 'camera' die geen camera is (maar wat dan wel?)

Een student en docent van HBO-ICT op Windesheim hebben eigenhandig een slimme camera in een klas van de HBO-instelling onklaar gemaakt. Ze hadden het idee dat ze gefilmd werden en daar waren ze niet van gediend. De school is ontstemd over de actie, maar: ,,Ons onderzoek gaat door, want deze data zijn belangrijk voor ons."

