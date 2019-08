Hulptroepen achter de hand: nieuwe Zwolse bijbel bijna klaar

Sinds dit voorjaar hebben al honderden Zwollenaren een bijbelverhaal voor rekening genomen. 't Idee is eenvoudig: schrijf een of meerdere hoofdstukken over en voorzie die in de kantlijn van opmerkingen of tekeningen. Dat laatste is niet verplicht, maar mag wel. Graag zelfs. Net zoals bij die andere Zwolse bijbel, uit de vijftiende eeuw, die beroemd werd vanwege de vele versieringen. Of verluchtigingen, zoals de monniken zeiden. Als alles klaar is, wil Van Beusichem de bijbel opnieuw uitgeven. Want het boek heeft nog altijd zeggingskracht, stelt ze. Of je nou wel of niet gelooft.