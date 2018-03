Humberto Tan 'schnabbelt' voor niets bij voor rechtbank Overijssel

Advies

Bijeenkomsten

De Raad is sinds de aftrap in 2014 twee keer per jaar bijeengekomen. Humberto Tan liet twee keer verstrek gaan, de andere keren was hij present, aldus Otten. „Daarnaast is er ook op een aantal andere momenten contact geweest met het rechtbankbestuur, via mail of telefonisch.” Otten heeft geen specifiek persoonlijk advies van de RTL-presentator aan de Overijsselse juristen paraat.