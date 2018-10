Humor: Evert Kwok, de ‘Messi van de woordgrap’, viert zijn vijftiende verjaardag

Onopvallend wandelt Evenboer met schoudertas de Stadkamer van Zwolle binnen. De striptekenaar heeft alle stripboekjes van Evert Kwok bij zich, tien in totaal. Waaronder de jubileumuitgave ‘De Slechtste Woordgrappen’.

,,Tja‘’, zegt Evenboer even later, ,,Evert Kwok is lastig te duiden, er is niet een vast stripfiguur met die naam, het is een bepaalde stijl, een soort humor. Droog. Flauw‘’. Met ingehouden grijns: ,,En soms zó slecht dat je er stil van wordt‘’.

Messi

De strip met de nogal specifieke humor heeft in vijftien jaar tijd een brede fanschare opgebouwd. Het aantal Kwokvolgers op social media gaat richting 250.000. Onder hen cabaretier Jochem Myjer, die beweerde: ‘Als droge humor ooit een sport wordt, is Evert Kwok onverslaanbaar! De Messi van de woordgrap!’ Evenboer, bescheiden: ,,Dat voelt toch wel als een eretitel‘’.

Evenboer, geboren in Zwolle, opgegroeid in de buurt van Zutphen, streek veertien jaar geleden weer neer in zijn geboortestad. Hij vertelt over het ontstaan van Evert Kwok. ,,In 2002 studeerde ik Communicatie in Leeuwarden, met Grafisch Desgin als afstudeerrichting. Daar ontmoette ik Eelke de Blouw, we werden huis- en studiegenoten en deelden dezelfde, absurdistische humor. Kamagurka was onze inspirator. We maakten filmpjes, tekeningen, liedjes en andere producten van studie-ontwijkend gedrag e verspreidden dat onder studiegenoten. We moesten er zelf het hardst om lachen‘’.

Schaamteloos

De grappen en grollen sloegen echter ook aan bij anderen en rond 2002 zag Evert Kwok het licht. ,,Weet eigenlijk nog steeds niet goed waar de naam vandaan komt en waar hij op slaat. Evert. Mooie naam vond ik voor onze humor. Of zo. En Kwok: zó slecht dat het weer mooi wordt. De basis van onze schaamteloze, mega-flauwe humor‘’.

In beginsel tekenden zowel Evenboer als zijn Amersfoortse kompaan De Blouw de stripfiguren, op een bepaald moment nam de Zwollenaar het alleen over. ,,We wilden toch een herkenbare strip neerzetten. De teksten bedenken wij wel nog altijd samen. En Eelke neemt de commercie voor zijn rekening‘’.

Merknaam

De twee startten na hun studietijd hun eigen bedrijf, dat nog altijd bestaat, maar eigenlijk bedoeld voor grafisch design. ,,De strips begonnen als klein onderdeel, maar werden door steeds meer mensen gevonden. Het aandeel van Evert Kwok nam toe met allerlei zijtakken tot gevolg. Inmiddels bestaat onze onderneming voor 75% uit Evert Kwok‘’.

Evert Kwok is inmiddels een merknaam met verwachtingen. ,,In het begin gingen we nog wel eens de absurdistische kant op, tegenwoordig gaat het vooral over woordgrappen. Best vreemd om te merken dat mensen dat ook verwachten. Als we een absurde tekst bij een foto plakken, krijgen we mailtjes met vragen waar de woordgrap zit. Dan mailen we een standaardverhaal terug over lichtval en kwantummechanica dat nergens op slaat‘’.

Soms worden De Blouw en Evenboer zelfs beschuldigd van plagiaat als ze niet voldoen aan de verwachtingen. ,,Zoals bij het genoemde fotovoorbeeld. Dan jatten we volgens sommigen van onze collega Kakhiel. Apart, want wij maakten dit soort werk al in 2002, toen Kakhiel nog niet bestond‘’.

Banaan

Evenboer beantwoordt tot slot de meest prangende vraag: wat doen die bananen nou in Evert Kwok-strips? ,,Niets. Ik begon een keer met het tekenen van een cavia, lukraak, ergens in een cartoon. Daarna tekende ik een keer een stuk kaas tot we besloten: één nutteloos object is genoeg. Dat werd de banaan‘’.

Tjarko’s Top Drie Evenboer kan zich de eerste strip nog herinneren die hij en De Blouw maakten onder de noemer Evert Kwok. ,,Die ging over twee paashazen op Paaseiland. In het begin nog zwart-wit, een beetje slecht, eigenlijk. Later tekenden we ze met inkt in, tegenwoordig gaat het allemaal digitaal. En die met dat schilderij vind ik persoonlijk zó slecht, dat ik me er bijna voor schaam. Waardoor een plek in mijn favoriete top drie gerechtvaardigd is‘’.

Volledig scherm © Tjarko Evenboer

Volledig scherm Zwolle Tjarko Evenboer, striptekenaar van Evert Kwok © Frans Paalman

Volledig scherm © Tjarko Evenboer