Hutjemutje bij de ene zwemplas in Zwolle en lekker rustig bij de andere: ‘Meer spreiding mag best’

18:42 Het bos? Daar is de familie Post al tien jaar niet meer geweest. Het strand? Ook geen optie met het hele gezin. Samen naar een verjaardag? Vergeet het maar met twee volwassen kinderen in de rolstoel en een kleine auto voor de deur. Jarenlang regelden ze al hun vervoer, noodzakelijk of niet, met het ov, maar het corona-virus duwde het Zwolse gezin over de rand. ,,Het gaat gewoon niet meer’’, moeten Martijn en Mandy Post bekennen. ,,Die rolstoelbus moet er nu echt komen.’’