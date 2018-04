Huurders deltaWonen in Zwolle wachten vergeefs op monteurs

Het is de tweede keer in korte tijd dat de medewerkers van corporaties in Noord- en Oost-Nederland het werk neerleggen. Met de staking willen ze druk zetten op Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties.

Onbegrip

Op Facebook wordt met onbegrip gereageerd op het laat, of soms helemaal niet, verwittigen van huurders dat er gestaakt wordt. ,,Deze stakingsactie van de bonden kwam nogal laat op gang", zegt woordvoerder Susan van de Wijngaard van deltaWonen. ,,We wisten het echt niet eerder. Daardoor konden we pas vanmorgen iedereen gaan bellen."

Planning

Medewerkers van de afdeling planning zijn dus niet aan het staken. ,,Die zitten sinds vanmorgen vroeg op kantoor alle huurders die op vandaag de planning staan te bellen."

Nieuwe afspraak