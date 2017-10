Huurkandidaat voor pand bij IJsselcentrale blijft aarzelen

Energieleverancier Engie wil nog deze maand helderheid van de stichting die het voormalige bestuursgebouw op het IJsselcentrale-terrein wil huren. Deze nooit nader genoemde stichting wil het uit bakstenen opgetrokken kantoor een nieuwe invulling geven. In dit gebouw werd ooit leiding gegeven aan het productieproces in de elektriciteitscentrale. Het hangt vol plaquettes van voormalige bestuurders en wederopbouwkunst die is geschonken door de overheid.

Haalbaarheid

Volgens Engie-woordvoerder Michael Verheul doet de betreffende stichting nu zeker anderhalf jaar onderzoek naar nieuwe bestemmingen van het gebouw, maar is er nog steeds geen zicht op de haalbaarheid ervan. Struikelblok vormen de kosten. Verheul zegt dat de eis om snel helderheid te geven, bekend is bij de stichting. De sloop van de centrale vordert gestaag. ,,Uiteindelijk moeten we wel door'', zegt Verheul.

Plan voor behoud

Engie heeft ook de weduwe van kunstenaar Hans Bayens, Annelies Bayens, tot eind deze maand de tijd gegeven om met een plan te komen voor behoud van de muurschildering die haar man in de jaren vijftig in de hal van het bestuursgebouw maakte. Bayens is een bekende wederopbouw-kunstenaar en maakte voor de centrale Harculo een schildering waarin het maatschappelijk belang van de destijds moderne energiecentrale in verschillende taferelen is verbeeld.

Auteursrecht

Bayens geeft in een reactie aan deze krant aan dat de tijd wel heel kort is om het werk fotografisch goed vast te leggen en nog plannen te maken het kunstwerk op een of andere manier te behouden. Ze heeft na een bezoek aan de centrale eind augustus de landelijke organisatie Pictoright in de arm genomen. Die komt op voor de auteursrechten van kunstenaars.