Huwelijk in natuurgebied krijgt staartje: Oppositie wil debat over bruiloft Zwolle

Het college van burgemeester en wethouders kwam maandag met tekst en uitleg over de trouwerij, waarvoor geen vergunning was verleend. Het bruidspaar heeft in 'een stevig gesprek' een uitbrander gekregen. Raadsleden willen daarover verder in debat. ,,Nu kan iedereen met deze nota in de hand een feestje in een natuurgebied vieren. Want er volgt toch alleen een stevig gesprek'', zegt PvdA-voorman Youcef Ben Ali.

Natura 2000-gebied

Een Zwols stel trouwde eind juni op een landtong in de Noorderkolk, een Natura 2000-gebied net ten noorden van Zwolle. Hoewel de gemeente Zwolle vorig jaar na navraag duidelijk had gemaakt dat hier geen vergunning voor zou worden gegeven. Toch ging het feest door. Na berichtgeving hierover in de Stentor kwam de voltallige oppositie met spoedvragen.

B en W beantwoordden die maandag, waarop duidelijk werd dat het bruidspaar is ontboden voor 'een stevig gesprek'. ,,Dat verbaast ons'', zegt CDA-raadslid Margriet Boersma. Ze noemt het 'een beetje bijzonder' dat het blijft bij zo'n gesprek. ,,Als je auto verkeerd wordt geparkeerd, heb je een bon te pakken.''

Bon

Die vergelijking gebruiken meerdere raadsleden. ,,Wat mij betreft moeten we het in een debat hebben over op welke manier we handhaven'', zegt D66-fractievoorzitter Sonja Paauw. ,,Wat kunnen we hier nou van leren?''

Duidelijk is geworden dat gemeentelijke toezichthouders (boa's) en politie ter plaatse waren, maar niet ingrepen. ,,Hadden ze dat wel gedaan als ze niet wisten dat de wethouder (René de Heer, red.) een van de gasten was? En waarom was er bij de boa's op dat moment onduidelijkheid over hun bevoegdheden, zoals het college schrijft'', vraagt Paauw zich af. Ook SP-voorman Brammert Geerling verbaast zich. ,,Hoe die handhaving een beetje door elkaar loopt en niemand weet wie waar verantwoordelijk voor is.''

De fractie van GroenLinks, coalitiepartner, is nog niet helemaal tevreden met de beantwoording. Volgens burgerraadslid Simone Boshove wordt met het 'stevige gesprek' geen goed signaal afgegeven. ,,Vooral omdat heel duidelijk blijkt dat het bruidspaar vooraf echt op de hoogte was dat het niet kon wat zij wilden'', zegt Boshove.

Brief bruidspaar

Het bruidspaar in kwestie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd om hun kant van het verhaal te vertellen. Die brief wordt, op verzoek van het echtpaar, niet openbaar gemaakt. ,,Ik geloof echt wel dat zij het niet met kwade bedoelingen hebben gedaan en ik gun iedereen zijn feestje. Maar ik vind het heel erg dat dit ten koste gaat van de natuur'', zegt Boshove. Ze heeft een voorstel: ,,Ik zou het heel mooi vinden als het bruidspaar nog een gebaar maakt naar de stad. Dat ze iets terug doen.''