Huwelijksjubilaris (97) uit Zwolle sleept oorlogsverhaal nog altijd met zich mee: ‘Ik moet mijn hoofd en mijn hart luchten’

Samen met Annie zit hij op de bank in het appartement van de zorginstelling in Zwolle waar ze nu wonen. Hand-in-hand. ,,Alle dagen zitten we nog zo”, zegt Johan Thalen. ,,Je moet elkaar niet alleen zien, maar ook voelen.” Annie heeft last van dementie, Johans geheugen functioneert prima, daarom voert hij het woord, al hoort hij niet meer zo goed. Ze trouwden in tijden van schaarste. Met geleende spullen, omdat er in de naoorlogse crisistijd ‘niks te krijgen was’. Een huwelijk met winterse taferelen. ,,Ik droeg haar over een drempel van sneeuw.”