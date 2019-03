Huysmangroep is al honderd jaar een ‘manier van leven’ van Zwolse scouts

Hoe zat het ook al weer, iets met welpen, kabouters en een akela? De jongens en meisjes van de Huysmangroep willen het nog wel eens uitleggen. Het is tenslotte feest, hun club bestaat honderd jaar en is de op een na oudste scoutinggroep van Zwolle. ,,Eerst ben je een bever tot zeven jaar, daarna een welp tot elf 11 jaar, dan een scout tot vijftien, een sherrow tot achttien en vervolgens ben je stamlid.”

Broodjes bakken

En ja, de welpen zijn weer onderverdeeld in Mowgli’s en Shanti’s, jongens en meisjes. Naar de personages in Junglebook van Kipling. Want ze bestaan nog echt: kinderen die bij motregen buiten op de grond zitten en broodjes bakken in het kampvuur. Scouting is zelfs oersterk blijkt zaterdagmiddag bij het houten groepsgebouw De Kievit aan het Almelose Kanaal. De traditie gaat over van vader op zoon en van moeder op dochter. Een derde van de deelnemers is vrouw. ,,Met 140 leden en 60 vrijwilligers zitten we al jaren aan onze top”, laat voorzitter Bram Overweg weten. Hij ontmoette zijn echtgenote bij deze scoutinggroep en het kostte hen geen enkele moeite om hun zonen ook enthousiast te maken. ,,Dit is een manier van leven. Je moet het ervaren, mensen van buiten hebben vaak een verkeerd beeld.”

Dick van Steijn (62) beaamt dat. Hij kwam hier als welp, bij wat toen gewoon ‘de padvinders’ genoemd mocht worden. Na 55 jaar is de specialistisch verpleegkundige nog altijd actief voor de Huysmangroep, net als zijn oudere zoons. ,,Ja, ik kan een vlot bouwen en een kooktafel fabriceren van hout en touwen. Maar hier heb ik vooral geleerd samen te werken en geen onderscheid te maken in afkomst. Dankzij scouting denk ik vaker out of the box. En heb ik gezien dat je veel kunt bereiken met weinig papier.”

Gezichtsmaskertje