Identiteit van onbekende dode man uit 's-Heerenbroek bij toeval ontdekt

De onbekende overleden man die op 17 juli in 's-Heerenbroek werd gevonden is een 62-jarige man uit Munster. Eindelijk is zijn identiteit bekend en is hij vandaag in het bijzijn van vier familieleden gecremeerd.

De politie heeft de identiteit van de onbekende man toch weten te achterhalen, na verschillende oproepen in de media. De man werd op vrijdag 17 juli dood gevonden aan de Zwolseweg, tussen Kampen en Zwolle.

Hij stierf een natuurlijke dood. In zijn spullen zat een briefje met de naam Cornelius Wagner, een geboortedatum en de plaatsnaam Münster. Dit bleek een verkeerde naam te zijn. Toen de onbekende man werd gevonden, startte de politie een uitgebreide zoektocht om zijn identiteit te achterhalen

Raadsel

De identiteit is steeds een raadsel gebleven, tot afgelopen week. Dankzij een tip van een politievrouw uit Noord-Nederland is het de toch gelukt de identiteit van de man te achterhalen. Hij was in april door zijn familie als vermist opgegeven. De man heeft zijn woning destijds in zorgwekkende toestand verlaten. Hij stond op dat moment internationaal gesignaleerd.

Te voet

In mei is hij lopend aangetroffen in het noorden van Duitsland. De politieagenten die hem toen hebben gecontroleerd hebben de signalering, dus de status dat hij vermist is, opgeheven. Hier hebben ze de familie van de man later over in kennis gesteld. Hij maakte op dat moment een redelijk gezonde en heldere indruk.

Toeval

De man is daarna diverse keren aangetroffen in Nederland maar heeft toen een valse naam opgegeven. Hij zwierf zonder adres door het land. In juni werd hij in de provincie Friesland aangetroffen door een politievrouw. Aan haar heeft de Duitse man wel zijn echte naam opgegeven. Deze politievrouw zag vorige week toevallig de berichtgeving van de onbekende Duitse man op politie.nl.