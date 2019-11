Idris M. (26) uit Zwolle nog maanden vast als verdachte van moordpogingen

Dat heeft de Raadkamer van de Zwolse rechtbank woensdag bepaald. Idris en zijn broertje Abas (25) werden ruim twee weken geleden opgepakt in Zwolle en het Duitse Gronau. Abas zit momenteel nog vast in Duitsland; wanneer hij naar Nederland komt is onduidelijk. Ze zouden in 2016 op de Wijheseweg een busje met rivalen onder vuur hebben genomen. Twee mannen uit Zwolle raakten daarbij gewond. Dit jaar hebben ze volgens het Openbaar Ministerie ook opdracht gegeven tot een moord; die lijkt echter niet te zijn uitgevoerd.

Doelwit

Idris was op 22 september zelf doelwit van een aanslag, bij zijn huis in Stadshagen. Twee weken later volgde weer een schietpartij aan de Klooienberglaan in Zwolle. Daar raakte een 26-jarige man bij gewond. De politie onderzoekt of Idris en/of Abas daar een rol in speelden. Ze werden in ieder geval kort na dat incident opgepakt. Een conflict in de Zwolse drugsscène ligt mogelijk ten grondslag aan de schietpartijen.