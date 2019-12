Iedereen kan zelf om vuurwerkvrijzone vragen, maar daar wordt maar mondjesmaat gebruik van gemaakt

Isala loopt voorop in ziekenhuis­zorg thuis: ‘Dit is uniek in Nederland’

29 december Het Zwolse Isala is voorloper in het geven van oncologische ziekenhuiszorg bij patiënten thuis. Onlangs werd die thuiszorg uitgebreid naar vijf dagen in de week. Aleid Jager (66) uit IJsselmuiden is een van de mensen die thuis wordt behandeld.