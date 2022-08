Ierse dwarsfietser Michael (63) oogst veel bekijks in Zwolle: ‘Ouderen vinden dit een belediging’

Wachtlijst voor vaste ligplaats in de jachthaven loopt op: ‘Wachten tot iemand zijn plek opzegt’

De wachtlijsten voor vaste ligplaatsen in jachthavens zijn soms meer dan verdubbeld en de wachttijden lopen op tot drie jaar. Dat blijkt uit een rondgang langs de verschillende havens in de regio. Oorzaak is de explosieve groei van de watersportrecreatie.

